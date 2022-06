Gabrielli: “Russia? Nessun Grande Fratello, non si investiga su opinioni” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ognuno di noi ha una storia e una credibilità che parte non da ora e talune insinuazioni rischiano di essere lesive delle storie di chi, nel bene o nel male, cerca di servire il Paese”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, nella conferenza stampa indetta sul cosiddetto bollettino sulla disinformazione russa. “Non esiste Nessun Grande Fratello o Spectre in Italia, non si investiga sulle opinioni” ma i riflettori sono accesi “sulla circolazione di fake news”, aggiunge Gabrielli, collegato da remoto a causa della positività al covid. “Le opinioni sono rispettate sempre, cosa diversa sono le fake news e la loro orchestrazione che, qualora accertata, potrebbe essere oggetto di un’attività di altro tipo”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ognuno di noi ha una storia e una credibilità che parte non da ora e talune insinuazioni rischiano di essere lesive delle storie di chi, nel bene o nel male, cerca di servire il Paese”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco, nella conferenza stampa indetta sul cosiddetto bollettino sulla disinformazione russa. “Non esisteo Spectre in Italia, non sisulle” ma i riflettori sono accesi “sulla circolazione di fake news”, aggiunge, collegato da remoto a causa della positività al covid. “Lesono rispettate sempre, cosa diversa sono le fake news e la loro orchestrazione che, qualora accertata, potrebbe essere oggetto di un’attività di altro tipo”, ...

