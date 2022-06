Futuro lontano da Napoli? La risposta di Mario Rui fa impazzire i tifosi (Di venerdì 10 giugno 2022) Il terzino sinistro del Napoli Mario Rui ha rilasciato una lunga intervista all’emittente portoghese Sport Tv. Il giocatore ha risposto sia domande relative alla nazionale portoghese, per cui ancora una volta non è stato convocato, sia a domande relative alla sua avventura a Napoli, dove rischia di poter avere meno spazio nella prossima stagione a causa dell’acquisto da parte degli azzurri di Mathias Olivera. Foto: Getty Images- Mario Rui Mario Rui: “Non voglio lasciare il Napoli” Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Bilancio dell’ultima stagione: “Il nostro obiettivo principale era tornare in Champions League, ma siamo delusi perché lo scudetto era alla nostra portata. Sono passate ormai un bel po’ di settimane dal termine del campionato, ma la testa di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Il terzino sinistro delRui ha rilasciato una lunga intervista all’emittente portoghese Sport Tv. Il giocatore ha risposto sia domande relative alla nazionale portoghese, per cui ancora una volta non è stato convocato, sia a domande relative alla sua avventura a, dove rischia di poter avere meno spazio nella prossima stagione a causa dell’acquisto da parte degli azzurri di Mathias Olivera. Foto: Getty Images-RuiRui: “Non voglio lasciare il” Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Bilancio dell’ultima stagione: “Il nostro obiettivo principale era tornare in Champions League, ma siamo delusi perché lo scudetto era alla nostra portata. Sono passate ormai un bel po’ di settimane dal termine del campionato, ma la testa di ...

