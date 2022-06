Future Hits Live 2022 | una magica notte all’insegna della musica live

(Di venerdì 10 giugno 2022), unaserata trae speciali momenti sul palco dell’Auditorium Parcoè stata pura magia. L’attesissimo evento di Radio Zeta e Rtl102.5 si è svolto presso l’Auditorium Parco“Ennio Morricone”. Laha riacceso l’Auditorium grazie al primo festivalGenerazione Zeta. Tantissimi spettatori sono accorsi per assistere alla grande festa, che ha visto esibirsi 29 artisti. La serata è stata condotta magistralmente da tre giovanissimi speaker radiofonici: Paola Di ...

Pubblicità

361_magazine : - _spideysweb : Ieri grazie al future hits live di radio zeta @yohkatheryn ha potuto finalmente vedere il suo idolo di sempre Chiel… - tempoweb : Si arrampica sui muri e manda in delirio i fan, Blanco scatenato al Future Hits Live 22 #radiozetaFHL22 #blanco… - veromrcs02 : Luigi Strangis - Tienimi stanotte - su RTL 102.5 Play - - Silvs__ : Se volete rivedere il backstage di ieri -

Il Radio ZetaLive 2022 era già iniziato da più di un'ora. Blanco è salito sul palco e ha duettato con Mahmood su 'Brividi'. Poi è rimasto da solo e ha proposto al pubblico la nuova 'Nostalgia'. Ma il ...Pubblicato il 10 Giugno, 2022 Inatteso fuoriprogramma alLive, dove Blanco ha seminato il panico tra gli addetti della security per salire su un muretto e cantare uno dei suoi brani più popolari da un'altezza decisamente pericolosa. Nella serata ...L’artista si è esibita con i suoi più grandi successi: “Bagno a mezzanotte” e “Tribale”. Al Future Hits Live anche Achille Lauro ha impreziosito la serata con “Stripper”, “16 Marzo” ed infine “Rolls ...Blanco non smette di stupire con la sua energia e imprevedibilità. E nella sua esibizione all'Auditorium Parco della Musica di Roma per la prima edizione del Future Hits Live 2022 ...