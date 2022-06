Fuorigrotta, arrestati due ladri di appartamento: beccati con un bottino da 150 euro (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo e una donna sono stati arrestati nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dopo essere stati trovati in possesso di un borsone contenente generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un ammontare di 150 euro. La scorsa notte gli agenti dell’ ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Leggi su 2anews (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo e una donna sono statinel quartiere, a Napoli, dopo essere stati trovati in possesso di un borsone contenente generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un ammontare di 150. La scorsa notte gli agenti dell’ ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della

damatoalfonso : RT @fattidinapoli: Napoli: Fuorigrotta, rubano in un appartamento. Arrestati - - DUVAFerdinando : RT @fattidinapoli: Napoli: Fuorigrotta, rubano in un appartamento. Arrestati - - fattidinapoli : Napoli: Fuorigrotta, rubano in un appartamento. Arrestati - - occhio_notizie : La coppia di ladri ha rubato generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un ammontare di 150 euro circa - cronachecampane : Napoli, rubano in un appartamento a Fuorigrotta: arrestati in 2 #fuorigrotta #Napoli -