La sorella di Polina, il primo volto di bimba uccisa dalla guerra, è ricoverata dal 4 marzo per tetraparesi. Ma alla vigilia dei suoi 14 anni torna alla vita grazie alle ......che mi scortano (la mia famiglia allargata a cui sono gratissima) mi hanno detto che sono l'... Lo ha affermato la senatrice a vita eai campi di sterminio nazisti, Liliana Segre, nel ... Fu l'unica sopravvissuta nella strage della famiglia a Kiev: Sofia a Roma è tornata a camminare La sorella di Polina, il primo volto di bimba uccisa dalla guerra, è ricoverata dal 4 marzo per tetraparesi. Ma alla vigilia dei suoi 14 anni torna alla vita grazie alle cure ...I pendolari li riconoscono, i bambini li adorano. Lui, che si muove in carrozzina, è un ex 007, invalido dopo lo scoppio di una mina. Il «terribile pennuto» parlante è l’eredità di un amico morto a Ka ...