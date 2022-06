Franciacorta | storia di un territorio e della cantina Ca' del Bosco | nata quasi per caso

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 giugno 2022) Questa è la stagione d'oro del: tra aperitivi in vigna, passeggiate a cavallo, wine tasting e chilling bordo lago. Ma il successo di questa striscia di Lombardia affacciata sul lago d'Iseo a neanche un'ora di macchina da Milano ha radici che traggono nutrimento da un rapporto profondo tra uomo e natura. Ilcome denominazione di vino esiste da relativamente poco ed è frutto di una disciplina ferrea nei processi: un “metodo” studiato e perfezionato nel tempo che ha dato vita ad alcune delle etichette più prestigiose che abbiamo in Italia. LaCa' delin© Sandro Michahelles Photo Sandro MichahellesIl termine in sé,, ha un'origine di tipo politico: nel Medioevo queste terre erano povere di nutrienti e chi abitava qua non ...