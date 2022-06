Francia, Lloris promuove Maignan: «Ha giocato molto bene» (Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole di Hugo Lloris su Mike Maignan: « le rotazioni che l’allenatore sta facendo in questo periodo possono giovare a tutti» Hugo Lloris ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia del match della Francia contro l’Austria elogiando Maignan per la prestazione contro la Croazia: «Maignan ha giocato molto bene contro la Croazia, è una cosa buona sia per lui che per la squadra. Penso che le rotazioni che l’allenatore sta facendo in questo periodo possano giovare a tutti, siamo tutti alla ricerca di buone prestazioni e soprattutto di risultati. La squadra è la cosa più importante e chiunque giochi siamo qua per il bene della squadra tutti con la voglia di vincere» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole di Hugosu Mike: « le rotazioni che l’allenatore sta facendo in questo periodo possono giovare a tutti» Hugoha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia del match dellacontro l’Austria elogiandoper la prestazione contro la Croazia: «hacontro la Croazia, è una cosa buona sia per lui che per la squadra. Penso che le rotazioni che l’allenatore sta facendo in questo periodo possano giovare a tutti, siamo tutti alla ricerca di buone prestazioni e soprattutto di risultati. La squadra è la cosa più importante e chiunque giochi siamo qua per ildella squadra tutti con la voglia di vincere» L'articolo proviene da Calcio News 24.

