Francesco, viaggio in Africa rinviato: come sta davvero il Papa? (Di venerdì 10 giugno 2022) Le condizioni di salute non consentono a Papa Francesco di recarsi in visita in Congo e in Sud Sudan agli inizi di luglio. Il viaggio apostolico slitta a data da destinarsi. La deambulazione del pontefice è sempre più difficile. Lo ha fatto sapere, venerdì 10 giugno, il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “Il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan” ha detto Bruni. In questo “accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso”. Una missione, quella in Africa, he Papa Francesco aveva programmato nei giorni dal 2 al 7 luglio prossimi. Ora il viaggio slitta “a nuova data da ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Le condizioni di salute non consentono adi recarsi in visita in Congo e in Sud Sudan agli inizi di luglio. Ilapostolico slitta a data da destinarsi. La deambulazione del pontefice è sempre più difficile. Lo ha fatto sapere, venerdì 10 giugno, il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “Il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare ilapostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan” ha detto Bruni. In questo “accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso”. Una missione, quella in, heaveva programmato nei giorni dal 2 al 7 luglio prossimi. Ora ilslitta “a nuova data da ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco si vede costretto a rimandare a data da definire il prossimo viaggio in #Africa, che nella prima set… - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: Papa Francesco rinuncia al viaggio in Africa. I medici 'lo obbligano' a fermarsi Papa Francesco si vede costretto a rimanda… - ItalytoHolySee : RT @vaticannews_it: Su richiesta dei medici il Papa rimanda il viaggio in Africa - Vatican News - aggsoc : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco si vede costretto a rimandare a data da definire il prossimo viaggio in #Africa, che nella prima settima… - CiaoKarol : Papa Francesco rinuncia al viaggio in Africa. I medici 'lo obbligano' a fermarsi Papa Francesco si vede costretto… -