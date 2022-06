Francesca De Andrè picchiata? Il punto più basso Papà Cristiano stronca la figlia | parole durissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) In una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, il celebre cantautoreDeha parlato per la prima volta di quello che è successo alla. Quest'ultima è finita recentemente sotto i riflettori a causa delle violenze subite dall'ex fidanzato. Quello che ha dichiarato il padre sulla vicenda ha però spiazzato più di qualcuno che non si aspettava una reazione del genere. "E' un momento difficile per, lo è sempre stato…Mi auguro che riesca a capire un po' di cose e a mettere la testa a posto…" queste ledel padreal Corriere della Sera. Giorni faera stata anche ospite a I Fatti Vostri proprio per parlare della violenza subita.ha inoltre ...