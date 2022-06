Affaritaliani : Francesca Cavallo: diritti comunità LGBT mutilati ogni giorno - AdyAzza : @antonello39 @sono_selvatica Buongiorno e buona domenica Anto, Francesca e amici a cavallo - mariomieliroma : 'I kiss a girl, I like it', il talk della #PrideCroisette dedicato alla rappresentazione della parola lesbica. Con… - francescavallo : RT @giuliaziino: Francesca Cavallo, “bambina ribelle”: «So tirare fuori il meglio da una delusione» - giuliaziino : Francesca Cavallo, “bambina ribelle”: «So tirare fuori il meglio da una delusione» -

Agenzia askanews

Lo ha detto, alla vigilia del Pride a Roma a margine della presentazione del suo libro "Ho un fuoco nel cassetto" (Salani Editori) al Monk a Roma."Io vivo questo paradosso - ha ...... dai cavalli di Piero dellaal cane in bronzo di Giacometti, ma sospetto che i quadri mi ... ha dichiarato Nicole Berlusconi, abbracciando un magnificobianco che non avrebbe certo ... Francesca Cavallo: diritti comunità LGBT mutilati ogni giorno Roma, 10 giu. (askanews) - 'Il Pride è molto importante, ed è importante anche che oggi si chiami così, prima era il Gay pride, ora celebra tutte ...La “Puteka Mediterranea”, come detto, fa parte del più articolato programma di “Break the rules”. Anticipata il 6 giugno dal live painting Freak Animals a cura dell’artista Massimo Pasca e del dj Max ...