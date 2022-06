Forlì, un caso di febbre Dengue in ospedale: cosa è il virus 'spaccaossa'. Disinfettate le strade intorno all'abitazione del positivo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo di ritorno da un viaggio all'estero è risultato positivo alla febbre Dengue in Emilia Romagna , nella provincia di Forlì . Ne dà notizia l'Ausl Romagna. Le condizioni della persona, ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo di ritorno da un viaggio all'estero è risultatoallain Emilia Romagna , nella provincia di. Ne dà notizia l'Ausl Romagna. Le condizioni della persona, ...

