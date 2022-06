Food | Ho Re CaMp arriva in Lombardia con corsi gratuiti per ristorazione e hotellerie

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Labitalia) - Dopo l'ottimo esordio inania, con più di un centinaio di richiestete e 30 assunti su 30 selezionati,anche inHo.Re., progetto gratuito di formazione specializzata per, ideato e promosso da una rete di imprese italiane del settore - guidata da Fedegroup, con la partecipazione di Sorbillo, Mamaeat, Fhg, Golocious, Fvr e Hotel Experience e molte altre importanti aziende del settore. Le iscrizioni ai, previsti a settembre a Milano, sono aperte dal 13 giugno al 5 agosto per un totale di 30 profili, divisi fra 15 risorse di sala e 15 di cucina. Il progetto, un ponte virtuoso tra formazione e lavoro,inin esclusiva ...

Pubblicità

CorriereAlbaBra : Si sta per concludere un anno scolastico ricco di soddisfazioni per la comunità scolastica dell’Arte Bianca di Neiv… -

Beverfood.com

... conosciuto ai più come 'Boot', e terrà dei mini corsi di Difesa personale. All'Outdoor Sports ...specialità di mare con il pescato fresco a Km zero e altre specialità di terra grazie all'area...... nel pomeriggio di domenica 31 luglio si svolgerà il B4B MINI, con la possibilità di giocare e ... Nella piazza adiacente all'arena del torneo, sarà situatoCOURT, una piazza di street -... Intervista a Michele Foglio AD di Maniva a Beer & Camp; Food Attraction 2022 Ho.Re.CaMp offre un corso formativo dedicato 'on the job' di 250 ore, completamente gratuito, che si terrà all'interno delle prestigiose strutture milanesi di Fedegroup e capace di unire formazione ...