Fondovalle Calore | in fase finale i lavori del primo stralcio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno sta per concludere iper la realizzazione dellotto funzionale della, nel tratto compreso tra la progressiva individuata con PK 12+040, in prossimità delle Grotte di Castelcivita, alla progressiva PK 16+140, in località Minardi del Comune di Aquara. “L’esecuzione di tale opera – dichiara il Presidente Michele Strianese – è stata particolarmente articolata, innanzitutto per le vicende legate all’acquisizione dei terreni e al rinnovo di autorizzazioni e pareri, poi per la notevole complessità esecutiva. Infatti per questolotto funzionale è stata necessaria la realizzazione di una serie di opere strutturali di particolare rilevanza. Ia oggi sono in...