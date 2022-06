Fiumicino, al via dal 18 giugno il piano estivo di raccolta rifiuti: 7 nuove postazioni mobili (Di venerdì 10 giugno 2022) La bella stagione è ormai arrivata e le località di mare iniziano ad essere letteralmente prese d’assalto dai turisti: spiagge, strade e lungomari diventano la meta preferita dei villeggianti. Pertanto, è doveroso fare in modo che le città continuino a mantenere alti gli standard di pulizia, garantendo così una serena ed efficiente permanenza a turisti e cittadini. Leggi anche: Fiumicino, raccolta rifiuti porta a porta su tutto il territorio: si parte da nord rifiuti Fiumicino, potenziato il servizio: le parole di Cini È proprio in questa direzione che si muove la decisione del Comune di Fiumicino, volta a potenziare il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti lungo le località di mare. In merito si è espresso anche l‘assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) La bella stagione è ormai arrivata e le località di mare iniziano ad essere letteralmente prese d’assalto dai turisti: spiagge, strade e lungomari diventano la meta preferita dei villeggianti. Pertanto, è doveroso fare in modo che le città continuino a mantenere alti gli standard di pulizia, garantendo così una serena ed efficiente permanenza a turisti e cittadini. Leggi anche:porta a porta su tutto il territorio: si parte da nord, potenziato il servizio: le parole di Cini È proprio in questa direzione che si muove la decisione del Comune di, volta a potenziare il servizio diporta a porta deilungo le località di mare. In merito si è espresso anche l‘assessore ...

