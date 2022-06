Fiorentina, pronti tre colpi per l’Europa: Grillitsch, Gollini e il terzino (Di venerdì 10 giugno 2022) La Fiorentina accelera sul mercato per dare ad Italiano la squadra pronta in vista del ritiro: un tris per l’Europa sarebbe quasi in dirittura d’arrivo La Fiorentina accelera sul mercato per dare ad Italiano la squadra pronta in vista del ritiro. Il ds Pradé con Barone stanno lavorando per chiudere alcune trattative. Il primo sulla lista è Grillitsch, svincolato dall’Hoffeneim, con cui ci sarebbe un accordo per un ingaggio da 2 milioni. In porta dovrebbe arrivare Gollini, la storia postata dal giocatore dell’Atalanta con Firenze sullo sfondo lascia pensare positivo. Rimane da capire la questione terzini: per Dodo lo Shakhatar spara alto ed ecco che la Viola potrebbe tornare su Doubois. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Laaccelera sul mercato per dare ad Italiano la squadra pronta in vista del ritiro: un tris persarebbe quasi in dirittura d’arrivo Laaccelera sul mercato per dare ad Italiano la squadra pronta in vista del ritiro. Il ds Pradé con Barone stanno lavorando per chiudere alcune trattative. Il primo sulla lista è, svincolato dall’Hoffeneim, con cui ci sarebbe un accordo per un ingaggio da 2 milioni. In porta dovrebbe arrivare, la storia postata dal giocatore dell’Atalanta con Firenze sullo sfondo lascia pensare positivo. Rimane da capire la questione terzini: per Dodo lo Shakhatar spara alto ed ecco che la Viola potrebbe tornare su Doubois. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

