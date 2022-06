Fiorentina: nuovo nome per la fascia destra (Di venerdì 10 giugno 2022) La Fiorentina dovrà sostituire Alvaro Odriozola, che ha terminato il prestito dal Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Ladovrà sostituire Alvaro Odriozola, che ha terminato il prestito dal Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza...

Pubblicità

persemprecalcio : La #Fiorentina dopo la valutazione elevata per #Dodo da parte dello Shakthar Donetsk sta puntando un altro terzino… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Dalla #Fiorentina alla #Juventus: lo ha scelto #Allegri, nuovo “scippo” clamoroso ai Viola! I DETTAGLI ? - JuventusUn : Dalla #Fiorentina alla #Juventus: lo ha scelto #Allegri, nuovo “scippo” clamoroso ai Viola! I DETTAGLI ?… - violanews : #Demme, al #Napoli non sta andando come previsto. Di nuovo occasione viola? - Exkappa06 : @RootCanelaSeca @ak7even @duduzinho_10 @venecasagrande Ha portato in Italia un nuovo modo di giocare, con la Fioren… -