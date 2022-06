Fiorentina, incontro con Italiano: trovato l’accordo per il rinnovo (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella serata di ieri la Fiorentina e Italiano si sarebbero incontrati e avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo di contratto Vincenzo Italiano sarà ancora l’allenatore della Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nella serata di ieri il tecnico avrebbe incontrato la società arrivando così all’accordo per il rinnovo di contratto. Si tratterebbe di un prolungamento fino al 2024, con opzione per il 2025, a 1,5 milioni a stagione che possono arrivare a 2 grazie ad alcuni bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella serata di ieri lasi sarebbero incontrati e avrebberoper ildi contratto Vincenzosarà ancora l’allenatore della. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nella serata di ieri il tecnico avrebbe incontrato la società arrivando così alper ildi contratto. Si tratterebbe di un prolungamento fino al 2024, con opzione per il 2025, a 1,5 milioni a stagione che possono arrivare a 2 grazie ad alcuni bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

