Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, c'è l'accordo con #Italiano: le cifre e il progetto: L'incontro atteso e risolutivo tra la dirigenza vi… - italianfag23 : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter vuole #Milenkovic: avviati i contatti per il centrale della #Fiorentina. L'eventuale arrivo del serbo non dipe… - infoitsport : CorSport: Fiorentina, accordo trovato con Italiano: ieri sera l’incontro - FelicityTronch : La panzana del circo mediatico contratto di Italiano è: Hanno trovato l'accordo su tutto, stipendio, bonus e cazzi… - VELOSPORT1960 : -

FIRENZE - Lontano da occhi e orecchie "indiscreti", ieri sera è stato raggiunto l'tra lae Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 2024 più un anno di opzione per arrivare al 2025, con ingaggio da 1,5 milioni a stagione che - bonus compresi - ...... con Lukaku gli incastri devono essere due: liberare spazio nel monte ingaggi e trovare un... In seconda battuta, se dovesse saltare Bremer, ci sarebbe Milenkovic della. Leggi anche - ...L'incontro atteso e risolutivo tra la dirigenza viola e il tecnico sarà ratificato dalle firme: al centro un obiettivo condiviso ...Si attende l'ufficialità del prolungamento dell'accordo col tecnico, che resterà sulla panchina viola fino al 2024. Trattative ben avviate con il centrocampista austriaco dell'Hoffenheim, lo scorso in ...