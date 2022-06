Fiorentina | Bucchoni | “La Viola con Italiano farà una squadra importante”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 10 giugno 2022)ha parlato in maniera davverodellache ad oggi ha rinnovatocon delle grandi garanzie e non solo. LE SUE PAROLE “Si riparte si basi nuove, l’allenatore voleva ripartire rafforzato agli occhi dei giocatori e dell’ambiente. Questi giorni servono non per il contratto ma per vedere i nomi su cui puntare adesso sul mercato. Ora si deve rafforzare la. Se ha firmato, lagli avrà detto che le ambizioni sono le stesse del tecnico”. Ladiha davvero bisogno di una vera e propria base che in questi anni è mancata per via dei tanti prestiti che ha attuato il club toscano che ad oggi ha davvero la possibilità di mettere in campo ...