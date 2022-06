Finale Playoff Serie C: vietata la vendita di alcolici nella zona del Renzo Barbera (Di venerdì 10 giugno 2022) Emanata un’ordinanza sindacale in vista della sfida di domenica tra Palermo e Padova, valevole per la promozione in Serie B. Con il provvedimento si dispone il divieto di commercializzazione di bevande alcoliche e superalcoliche e inoltre, che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili. Il divieto entrerà in vigore dalle 13 del 12 giugno alle 7 del 13 giugno e interesserà tutti gli esercenti pubblici che operano nell’ambito del “villaggio gastronomico” e lungo l’anello viario esterno alle zone di prefiltraggio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Emanata un’ordinanza sindacale in vista della sfida di domenica tra Palermo e Padova, valevole per la promozione inB. Con il provvedimento si dispone il divieto di commercializzazione di bevande alcoliche e superalcoliche e inoltre, che ladi bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili. Il divieto entrerà in vigore dalle 13 del 12 giugno alle 7 del 13 giugno e interesserà tutti gli esercenti pubblici che operano nell’ambito del “villaggio gastronomico” e lungo l’anello viario esterno alle zone di prefiltraggio. SportFace.

