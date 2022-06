Finale Champions, il ministro dello Sport francese si scusa ufficialmente con il Liverpool (Di venerdì 10 giugno 2022) Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, si scusa con il Liverpool per quanto accaduto allo Stade de France la sera della Finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid e soprattutto per aver riportato loro alla mente i “ricordi dolorosi” del disastro di Hillsborough. Lo riferisce il Times, che riporta le sue parole, contenute in una lettera al club. Amélie Oudéa-Castéra ha anche ammesso che ci sono stati “diversi fallimenti successivi” da parte delle autorità francesi allo Stade de France, che hanno portato alla calca di migliaia di fan e alla polizia antisommossa francese che ha usato gas lacrimogeni in modo indiscriminato. Nelle ore immediatamente successive al caos della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) Il, Amélie Oudéa-Castéra, sicon ilper quanto accaduto allo Stade de France la sera delladiLeague trae Real Madrid e soprattutto per aver riportato loro alla mente i “ricordi dolorosi” del disastro di Hillsborough. Lo riferisce il Times, che riporta le sue parole, contenute in una lettera al club. Amélie Oudéa-Castéra ha anche ammesso che ci sono stati “diversi fallimenti successivi” da parte delle autorità francesi allo Stade de France, che hanno portato alla calca di migliaia di fan e alla polizia antisommossache ha usato gas lacrimogeni in modo indiscriminato. Nelle ore immediatamente successive al caos della ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Finale Champions League Pro Recco-Novi Beograd 17-16 dopo i rigori Decima Champions per i camp… - becca22cr7 : @Alemilanista86 @RafaeLeao7 Ma a parte lui, da Bennacer a Orighi che atterra a Milano appena finisce la finale di C… - vincenzoi_ : @toselluc E se per ogni ora passata in live servisse perdere una finale? Firmeresti per vincere la Champions dopo un'altra finale persa? - AlexMazzone : @tcaghiunpoquito Uno che sbadiglia durante una finale di Champions mi fa capire che è bello che sazio -