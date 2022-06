Pubblicità

cmdotcom : #Fifa, UFFICIALE: #Ecuador al #Mondiale, respinto il ricorso del #Cile #Qatar2022 - fcin1908it : Fifa, UFFICIALE: respinto il ricorso del Cile, l’Ecuador parteciperà ai Mondiali - fanpage : Ultim'ora Ora è ufficiale, non ci sarà alcun ripescaggio ai Mondiali - GuayacoAguila : RT @corradone91: UFFICIALE: rifiutato il reclamo del #Cile su Byron #Castillo. La #FIFA conferma la partecipazione dell'#Ecuador ai Mondial… - napolista : La Fifa respinge il ricorso del Cile, l’#Ecuador resta al Mondiale Arriva la nota ufficiale della Federcalcio mond… -

Decisionedellain merito al 'caso' Ecuador per il quale fino ad oggi si è parlato di possibile esclusione dal Mondiale in QatarE' arrivata in questi istanti la decisione della Commissione ...Laarchivia il procedimento, bocciato il ricorso del Cile e stop alle speranze azzurre Nessun ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022, ora è. Laha archiviato il procedimento nei confronti dell'Ecuador: la selezione sudamericana non verrà sanzionata per aver schierato il giocatore Byron David Castillo Segura in 8 partite di ...La Fifa ha respinto ufficialmente il ricorso del Cile: sarà l’Ecuador ad accedere ai prossimi Mondiali in Qatar, nonostante il caso Castillo. Ed è così che ...Nulla da fare, almeno per ora, per il Cile: come reso noto attraverso una nota ufficiale, la FIFA ha archiviato il procedimento aperto in precedenza nei confronti dell'Ecuador e relativo alla ...