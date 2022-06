FIFA 22: EA Sports celebra il pride con il pacchetto Love Unites in collaborazione con Adidas (Di venerdì 10 giugno 2022) Da oggi, i giocatori di EA Sports FIFA 22 potranno festeggiare e mostrare il loro sostegno al pride 2022 con il pacchetto “Love Unites”. EA Sports ha collaborato con Adidas per portare nel gioco la pride Collection del mondo reale, in segno di solidarietà e celebrazione del passato e del presente della comunità LGBTQIA+. L’ultimo pacchetto sarà disponibile in due modalità di gioco di FIFA 22, FIFA Ultimate Team (FUT) e VOLTA Football. In FUT, i giocatori possono sbloccare il pacchetto “Love Unites” attraverso gli Obiettivi Milestone. In VOLTA Football, il pacchetto si sblocca tramite la ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 10 giugno 2022) Da oggi, i giocatori di EA22 potranno festeggiare e mostrare il loro sostegno al2022 con il”. EAha collaborato conper portare nel gioco laCollection del mondo reale, in segno di solidarietà ezione del passato e del presente della comunità LGBTQIA+. L’ultimosarà disponibile in due modalità di gioco di22,Ultimate Team (FUT) e VOLTA Football. In FUT, i giocatori possono sbloccare il” attraverso gli Obiettivi Milestone. In VOLTA Football, ilsi sblocca tramite la ...

