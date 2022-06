Ferrari - Il primo teaser della Hypercar per Le Mans (Di venerdì 10 giugno 2022) La Ferrari ha svelato il primo attesissimo teaser della sua nuova Hypercar che debutterà nel 2023 nelle maggiori gare endurance. Data storica. La Ferrari ha scelto un momento ben preciso per rilasciare queste immagini: le ore 16 del 10 giugno 2022, ossia 49 anni dopo l'ultima 24 Ore di Le Mans disputata dal Cavallino Rampante. Quella volta, furono Carlos Pace e Arturo Merzario a portare la 312 PB al traguardo, conquistando la seconda posizione. Il ritorno. La nuova LMh Ferrari tornerà a Le Mans esattamente 50 anni dopo e sarà un momento emozionante per qualsiasi appassionato di motori. La Hypercar del Cavallino Rampante andrà in pista tra qualche settimana, ma per il momento possiamo già dare una sbirciatina al design ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 giugno 2022) Laha svelato ilattesissimosua nuovache debutterà nel 2023 nelle maggiori gare endurance. Data storica. Laha scelto un momento ben preciso per rilasciare queste immagini: le ore 16 del 10 giugno 2022, ossia 49 anni dopo l'ultima 24 Ore di Ledisputata dal Cavallino Rampante. Quella volta, furono Carlos Pace e Arturo Merzario a portare la 312 PB al traguardo, conquistando la seconda posizione. Il ritorno. La nuova LMhtornerà a Leesattamente 50 anni dopo e sarà un momento emozionante per qualsiasi appassionato di motori. Ladel Cavallino Rampante andrà in pista tra qualche settimana, ma per il momento possiamo già dare una sbirciatina al design ...

