Femminicidio a Vicenza, dai report medici Zlatan era 'recuperato'. Il gup: 'Concezione uomo - donna padronale' (Di venerdì 10 giugno 2022) Dai report medici Zlatan Vasiljevic, l'uomo che due giorni fa a Vicenza ha ucciso la compagna Gabriela Serrano e la ex compagna Lidia, per poi togliersi la vita, era 'recuperato'. Nei suoi confronti ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) DaiVasiljevic, l'che due giorni fa aha ucciso la compagna Gabriela Serrano e la ex compagna Lidia, per poi togliersi la vita, era ''. Nei suoi confronti ...

VittorioSgarbi : Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso i… - GiornaleVicenza : Duplice femminicidio di #Vicenza nei confronti di Zlatan Vasiljevic era stata emessa una «prognosi favorevole circa… - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #Violenzadigenere ???'Vediamo che la priorità dei giudici è riabilitare la figura dell'uomo: prima di farlo dovremmo farci qu… - infoitinterno : Femminicidio Vicenza, la rabbia del fratello di Lidija: 'Vasiljevic violento, mi diceva che l'avrebbe uccisa' - nucciobliss : RT @VittorioSgarbi: Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso in li… -