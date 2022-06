Federico Fashion Style al Grande Fratello Vip 7? Le ultime novità

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 giugno 2022)è uno devi volti sulla cresta dell’onda in questo momento. Molto noto al pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le stelle e poi a La Pupa e il Secchione Show, il parrucchiere ha unseguito sui social. Negli ultimi tempi molto si è parlato della sua possibile partecipazione alla nuova edizione delVip 7, ma nelleore sono emerseimportanti. Leggi anche: Quando inizia ilVip 7alVip 7? Leindiscrezioni Secondo il portale The Pipol Gossip sembra che la partecipazione di ...