Facoltà di medicina, la ministra Messa: «Rivediamo i numeri. Con il nuovo test sarà più facile capire se davvero vuoi fare il medico»

«Bisogna rivedere questi numeri e permettere ai giovani di scommettere di più sulla voglia di fare il percorso universitario di medicina». Sono le parole della ministra dell'Università e della ricerca Maria Cristina Messa, in riferimento al tetto di ingresso per la Facoltà di medicina. È intervenuta oggi in occasione dei 798 anni dalla nascita dell'Università Federico II di Napoli e ha ricordato quanto già raggiunto in merito al test d'ingresso. Dal 2023, infatti, non ci sarà più lo storico test d'ingresso per accedere alla Facoltà di medicina, ma ci sarà un corso che può iniziare anche dalla quarta superiore e gli aspiranti dottori potranno tentare la prova fino a ...

