Fabian Ruiz, c’è la risposta al Napoli sul rinnovo: i dettagli (Di venerdì 10 giugno 2022) Non sarà certamente un’estate facile per il Napoli, né per la società né per i tifosi. Dopo l’addio già consumato di Lorenzo Insigne e quello di Dries Mertens che ormai sembra imminente, altri due pilastri della squadra di Luciano Spalletti possono salutare. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che ha ricevuto un’importante offerta dal Chelsea – 10 milioni annui – e di Fabian Ruiz. Il contratto di entrambi scade a giugno del 2023, ragion per cui le soluzioni sono essenzialmente due: una cessione per monetizzare, già in questa sessione di mercato, oppure un addio a parametro zero la prossima estate, proprio come accaduto quest’anno con il Capitano. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, il Napoli attendeva una ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Non sarà certamente un’estate facile per il, né per la società né per i tifosi. Dopo l’addio già consumato di Lorenzo Insigne e quello di Dries Mertens che ormai sembra imminente, altri due pilastri della squadra di Luciano Spalletti possono salutare. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che ha ricevuto un’importante offerta dal Chelsea – 10 milioni annui – e di. Il contratto di entrambi scade a giugno del 2023, ragion per cui le soluzioni sono essenzialmente due: una cessione per monetizzare, già in questa sessione di mercato, oppure un addio a parametro zero la prossima estate, proprio come accaduto quest’anno con il Capitano. FOTO: Getty –Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, ilattendeva una ...

