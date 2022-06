F1 | Pierre Gasly | “La macchina funziona bene | su questo tracciato sono sempre stato molto competitivo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022)esprime il proprio commento al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava tappa del Mondiale F1 2022. Il portacolori dell’AlphaTauri ha completato il turno al sesto posto davanti al britannico George Russell (Mercedes). Ottimi riscontri per il francese che appare ritrovato dopo il GP di Monaco. L’ex vincitore del GP d’Italia ha tutte le carte in regola per confermarsi anche domani nella prima parte dello schieramento in occasione delle qualifiche ufficiali. L’alfiere della squadra di Faenza ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Penso che oggi la giornata sia andata, lacome da programma e su...