F1, Max Verstappen: "Ferrari forti anche a Baku, contrario al Budget Cap per lo stipendio dei piloti"

E' andata in scena quest'oggi la conferenza stampa di presentazione del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku i piloti hanno affrontato in primis i microfoni per esprimere le proprie sensazioni in vista del fine-settimana azero. L'olandese Max Verstappen, ai nastri di partenza di questo weekend, è in vetta alla classifica mondiale, forte degli ultimi riscontri con la Red Bull e soprattutto abile a sfruttare gli errori della Ferrari che non ha saputo ottimizzare il potenziale della propria vettura in Spagna e a Montecarlo. Da questo punto di vista, l'approccio di Max sarà il seguente: "Non cambia nulla rispetto al passato, devo solo capire nel corso delle prove che macchina avremo e trovare il giusto bilanciamento", le parole in conferenza del neerlandese.

