F1 | Hamilton | ' un film con Brad Pitt? E' vero | stiamo lavorando alla sceneggiatura'

(Di venerdì 10 giugno 2022) Baku, 10 giu. (Adnkronos) - "Unsulla F1 con? E'. Ma per ora non posso dire di più. Io nel? No, non dovrei apparire. E' un gran bel progetto e. E' divertente, passo molte ore coned è entusiasmante. Vogliamo mantenere lo spirito delle corse". Lo ha confermato il pilota di F1 Lewisnella conferenza stampa del Gp di Baku. "Cittadino onorario del Brasile? E' incredibile, è un Paese che amo e ammiro, attirato anche da Senna. Il Brasile nella mia vita ha avuto un'importanza sempre maggiore, per la sua diversità, il suo colore. Lì ho vinto il mio primo Mondiale", ha aggiunto il campione britannico.

