F1 GP Azerbaijan 2022 | Verstappen | “Ho avuto sfortuna nel giro secco”

"Ho avuto un po' di sfortuna con la gomma soft, ogni volta che partivo per il giro secco c'erano le bandiere gialle. Sembriamo abbastanza competitivi, la Ferrari è veloce sul giro secco ma siamo sullo stesso livello sul long run". Così ai microfoni di Sky Sport il campione del mondo in carica, Max Verstappen, subito dopo la seconda sessione di prove libere del Gp Azerbaijan. "Sui circuiti cittadini non riusciamo a pungere nel giro lanciato ma non direi che sia stata una brutta giornata. Abbiamo cercato di sistemare l'ala posteriore e credo che ci siamo riusciti. Non ho provato molto la simulazione della gara ma abbiamo un'idea su come gestire il Gran Premio. Non conosciamo il degrado delle gomme ma abbiamo abbastanza informazioni per ..."

