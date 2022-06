F1 | Charles Leclerc | “La Ferrari ha ancora margini di miglioramento Nessuno ha realizzato un giro pulito”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sensazioni positive, in crescendo. Laha chiuso davanti a tutti la prima giornata di prove libere del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Dopo che il messicano Sergio Perez aveva stampato il miglior tempo della FP1 con la Red Bull davanti al monegasco, il ragazzo del Principato ha posto il punto esclamativo sulla seconda sessione di libere, precedendo Perez di 0.248 e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) di 0.356. Più attardato lo spagnolo Carlos Sainz a 1.050 con l’altra Rossa, che non è riuscito a mettere insieme uncon le soft, concludendo in quinta posizione. Unsalito di colpi dal primo al secondo turno, lavorando bene con la squadra nella messa a punto della F1-75: “È stata una giornata costruttiva: la progressione ...

Pubblicità

fabiofogna : ?? ???????? ??Vai Carletto! @Charles_Leclerc - PucciPedia : @Iugarini @Charles_Leclerc Vediamo come la perdiamo - sportli26181512 : Leclerc dopo le libere del GP Baku: 'C'è margine per migliorare ancora': Charles Leclerc ha staccato il miglior tem… - jermann_kurt : @lovingleclerc2 @Charles_Leclerc Buonissimo lavoro! Grazie1000!??????????????????????????? - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 Soddisfatto il monegasco al termine del primo giorno di libere, con la consapevolezza di avere dei margini di miglioramen… -

F1grandprix.it

"Mai visto nulla del genere": Jean Alesì, indiscrezioni inquietanti suNella prove libere del venerdì, dopo aver smaltito le arrabbiature di domenica scorsa nella gara di casa,ha subito ripreso il pallino delle operazioni. E' suo il miglior crono di ... F1 | Ferrari, Charles Leclerc: “C’è ancora un buon margine di miglioramento” Carlos Sainz sulla lotta per il titolo Mondiale: Dopo ‘gli zero' che ho preso, ho detto a me stesso che forse è meglio non pensarci troppo ma concentrarmi ad adattarmi il più veloce possibile a questa ...Charles Leclerc è soddisfatto per il miglioramento del bilanciamento della Ferrari nella seconda sessione, e per un long run in cui la F1-75 non ha avuto problemi di graining ...