F1 | Carlos Sainz | “Abbiamo migliorato il porpoising Le bandiere gialle mi hanno condizionato”

Pubblicità

sportface2016 : #F1 #AzerbaijanGP, le parole di Carlos #Sainz dopo le libere del venerdì - vola_Charles : RT @MicheleMassa20: Carlos Sainz preparati psicologicamente perché domani in Q3 devi dare la scia a Charles senza se e senza ma. Cacci di n… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Carlos #Sainz: “Siamo migliorati nel corso della giornata, il porpoising ha rappresentato una sfida notevole” #Ferrari #… - marttttiiiii : RT @MicheleMassa20: Carlos Sainz preparati psicologicamente perché domani in Q3 devi dare la scia a Charles senza se e senza ma. Cacci di n… - OA_Sport : #F1, Carlos #Sainz: “Siamo migliorati nel corso della giornata, il porpoising ha rappresentato una sfida notevole”… -

Oltre il secondo il distacco(5°), che ha commesso un errore in frenata e ha abortito il suo giro migliore. Anche Leclerc ha mancato la curva 7 ed è tornato in pista in retromarcia, ma è ...L'altro ferrarista,, ha chiuso con un quarto e quinto posto l due prove libere di oggi: 'È stato un venerdì interessante, come sempre qui a Baku. La prima sessione non è stata facile ...Così Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo le prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2022 a Baku non andate benissimo per lo spagnolo: “Nel complesso il turno è filato via liscio anche se non ...Carlos Sainz sulla lotta per il titolo Mondiale: Dopo ‘gli zero' che ho preso, ho detto a me stesso che forse è meglio non pensarci troppo ma concentrarmi ad adattarmi il più veloce possibile a questa ...