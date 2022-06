Esclusi dal bonus 200 euro: le categorie che potrebbero non riceverlo (Di venerdì 10 giugno 2022) Il bonus 200 euro verrà erogato a luglio per fare fronte all’inflazione ed ai continui rincari, che purtroppo stanno mettendo a dura prova la serenità degli italiani. Se per alcune categorie le cose sembrano abbastanza chiare, per alcune altre ancora non si conoscono le intenzioni di INPS e Ministero del Lavoro. Come riportato da ‘lavoroediritti.com‘, potrebbero restare Esclusi dal bonus 200 euro i tirocinanti e gli stagisti, in quanto, nel primo caso, non si è inquadrati con un contratto di lavoro subordinato; nel secondo, lo stagista nemmeno può considerarsi un dipendente. Un’altra categoria a forte rischio è quella di chi fornisce prestazioni di lavoro occasionali verso privati, imprese o professionisti. Tale attività, da distinguere da quella del lavoro autonomo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Il200verrà erogato a luglio per fare fronte all’inflazione ed ai continui rincari, che purtroppo stanno mettendo a dura prova la serenità degli italiani. Se per alcunele cose sembrano abbastanza chiare, per alcune altre ancora non si conoscono le intenzioni di INPS e Ministero del Lavoro. Come riportato da ‘lavoroediritti.com‘,restaredal200i tirocinanti e gli stagisti, in quanto, nel primo caso, non si è inquadrati con un contratto di lavoro subordinato; nel secondo, lo stagista nemmeno può considerarsi un dipendente. Un’altra categoria a forte rischio è quella di chi fornisce prestazioni di lavoro occasionali verso privati, imprese o professionisti. Tale attività, da distinguere da quella del lavoro autonomo ...

Pubblicità

and66era : Chi ci ha rinchiusi, inoculati con pozioni pericolose, esclusi dal lavoro violando diritti costituzionali, pagherà,… - MIPiemonte : ?? Strada Statale 23 del Colle di Sestriere ?? Lavori in Città Metropolitana di Torino, festivi esclusi orario: 08:00… - PosteNews : @AlePomella Ciao, per ricevere assistenza su servizi finanziari e di pagamento e sulle app BancoPosta e Postepay, p… - MarcoTomadin : @TIM_Official 4 giorni senza linea telefonica e senza internet, esclusi completamente dal mondo esterno dato che do… - Majden3 : RT @Cataldi_Pie: Il conflitto sociale è in Italia al suo massimo storico, e le parole della politica non sanno dirlo. Dilaga una ricchezza… -