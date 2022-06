Eros Ramazzotti riparte da Un battito infinito | ecco il nuovo singolo Ama

Pubblicità

GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - Quanto Amore Sei - RadioWebItalia : Eros Ramazzotti il nuovo singolo “Ama” @RadioWebItalia - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - STA PASSANDO NOVEMBRE - vdsevilla : Eros Ramazzotti lanza nuevo disco, 'Latido infinito', e inicia gira en la capital andaluza - cagliarilivemag : Eros Ramazzotti, a settembre il nuovo album “Battito infinito” -

E' uscito il primo brano dal nuovo album in pubblicazione il 16 settembre e di cui sono stati svelati titolo e ...MILANO " A distanza di quattro anni dall'ultimo album in studio,svela titolo e data d'uscita del nuovo progetto. Si tratta di "Battito infinito", il nuovo album disponibile dal 16 settembre, e disponibile in preordine da domani, contemporaneamente ...Il nuovo singolo AMA arriva e sancisce il ritorno di uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale. Un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vu ...Con grande gioia torna Eros Ramazzotti con un nuovo singolo, un nuovo album e il tour internazionale che avrà inizio con una premiere di 10 date in alcuni palchi europei. Ritorno in grande stile e di ...