Epilessia, nuovi dati su terapia efficace anche in anziani e in post ictus (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Nei pazienti fragili, come gli anziani e coloro che sono stati colpiti da stroke, il trattamento dell'Epilessia ad esordio focale con brivaracetam è efficace e tollerato, secondo i risultati di due sotto-analisi dello studio italiano real world Brivafirst, presentate al 45esimo Congresso nazionale della Lice, la Lega italiana contro l'Epilessia, in corso a Padova dall'8 al 10 giugno. Gli studi real world – ricorda la Lice in una nota – hanno il vantaggio di garantire un'osservazione clinica più lunga e sono in grado di fornire indicazioni preziose per l'utilizzo di farmaci nella pratica clinica quotidiana. Lo studio Brivafirst che ha valutato in real world, cioè dalla vita reale, l'efficacia e la tollerabilità del farmaco antiepilettico brivaracetam come terapia in add-on in circa ...

