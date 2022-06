Enrico Montesano pubblica la “lista dei bideniani” d’Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) La chiama satira, in risposta alla storia della lista dei pro-Putin (in Italia) pubblicata domenica scorsa da Il Corriere della Sera. Enrico Montesano – tornato in auge dopo le sue battaglie sulla pandemia (dalla mascherina al vaccino, passando per le restrizioni) – ha deciso di pubblicare un “finto” articolo (che graficamente ricorda proprio la grafica online del quotidiano diretto da Luciano Fontana) in cui viene mostrata la “lista dei bideniani” d’Italia. Insomma, quei personaggi pubblici che sosterebbero il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden (ma, soprattutto, criticano aspramente il Presidente della Federazione russa Vladimir Putin). Montesano e la lista dei “bideniani” ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) La chiama satira, in risposta alla storia delladei pro-Putin (in Italia)ta domenica scorsa da Il Corriere della Sera.– tornato in auge dopo le sue battaglie sulla pandemia (dalla mascherina al vaccino, passando per le restrizioni) – ha deciso dire un “finto” articolo (che graficamente ricorda proprio la grafica online del quotidiano diretto da Luciano Fontana) in cui viene mostrata la “dei. Insomma, quei personaggi pubblici che sosterebbero il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden (ma, soprattutto, criticano aspramente il Presidente della Federazione russa Vladimir Putin).e ladei “” ...

