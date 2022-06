Eni investe sull' idrogeno nelle stazioni di servizio

Pubblicità

... partecipando all'inaugurazione della prima stazione di servizioa idrogeno a San Giuliano, ... consapevole che proprio chiin economia verde e circolare, in innovazione e coesione per chi e'...Nel portale ognuno può inserire il codice di identificazione (ISIN) del fondo in cuie ... In portafoglio ci sono, tra gli altri, le compagnie petrolifere BP,, Repsol, TotalEnergies. Tra i ..."Oggi Venezia, grazie ad Eni e al pieno sostegno di tutta l'Amministrazione ... Una Città che in questi ultimi anni sta investendo energie e risorse per contribuire concretamente ad una reale ...VENEZIA, 10 GIU - È stata inaugurata stamani, in località San Giuliano a Venezia, la prima stazione di servizio aperta al pubblico per il rifornimento di idrogeno in ambito urbano. Al taglio del nastr ...