Emilio Fede torna in tv e si commuove: «La vita ha tante sorprese» (Di venerdì 10 giugno 2022) Il tempo non passa mai per Emilio Fede, che nonostante i suoi 91 anni si commuove come un ragazzino. Tutto merito dell’ospitata di ieri sera all’emittente Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre), dove il conduttore Kevin Dellino ha fatto una proposta speciale allo storico volto del Tg4. «Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei» esordisce il giovane giornalista, che il 6 giugno ha inaugurato il nuovo format «Punti di vista». In ginocchio come se si trattasse di una proposta di matrimonio, Dellino chiede a Emilio Fede di confermare la sua partecipazione anche per le puntate successive. «Perché lei ha ancora tanto da dare e da dire». Queste parole commuovono Emilio Fede che, colpito da tanta gentilezza, accetta. ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 10 giugno 2022) Il tempo non passa mai per, che nonosi suoi 91 anni sicome un ragazzino. Tutto merito dell’ospitata di ieri sera all’emittente Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre), dove il conduttore Kevin Dellino ha fatto una proposta speciale allo storico volto del Tg4. «Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei» esordisce il giovane giornalista, che il 6 giugno ha inaugurato il nuovo format «Punti di vista». In ginocchio come se si trattasse di una proposta di matrimonio, Dellino chiede adi confermare la sua partecipazione anche per le puntate successive. «Perché lei ha ancora tanto da dare e da dire». Queste parole commuovonoche, colpito da tanta gentilezza, accetta. ...

Pubblicità

infoitcultura : Emilio Fede torna in tv a 90 anni: “Mi sento ancora in forze” - infoitcultura : Emilio Fede si commuove per il ritorno in tv, l’offerta in diretta: “Ha ancora tanto da raccontare” - infoitcultura : Emilio Fede torna in tv a 90 anni e si commuove, la “proposta indecente” in diretta - infoitcultura : Emilio Fede, Kevin Dellino lo invita a tornare in tv: “Io mi voglio inginocchiare, lei ha ancora tanto… - infoitcultura : Emilio Fede e le lacrime in diretta: non è riuscito a trattenere l'emozione -