Emergenza migratoria Ragusa, Polizia di Stato messa a dura prova (Di venerdì 10 giugno 2022) Ragusa – Il grido di allarme lanciato dal riconfermato segretario provinciale del Siulp, Flavio Faro, su come un fenomeno epocale come quello migratorio stia mettendo a dura prova tutte le articolazioni della Polizia di Stato, è Stato ripreso dal comisano Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale di Italia Viva, che ritiene le perplessità manifestate dal Siulp degne della massima considerazione. Afferma Liuzzo “le priorità del Siulp ibleo riguardano principalmente la gestione dell’Emergenza immigrazione ormai divenuta una costante che, come un cancro, con le sue metastasi sta logorando ed in alcuni casi annientando le articolazioni della Questura di Ragusa compromettendo la mission istituzionale della Polizia di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 10 giugno 2022)– Il grido di allarme lanciato dal riconfermato segretario provinciale del Siulp, Flavio Faro, su come un fenomeno epocale come quello migratorio stia mettendo atutte le articolazioni delladi, èripreso dal comisano Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale di Italia Viva, che ritiene le perplessità manifestate dal Siulp degne della massima considerazione. Afferma Liuzzo “le priorità del Siulp ibleo riguardano principalmente la gestione dell’immigrazione ormai divenuta una costante che, come un cancro, con le sue metastasi sta logorando ed in alcuni casi annientando le articolazioni della Questura dicompromettendo la mission istituzionale delladi ...

