Elodie si scatena in una danza Tribale | ecco il nuovo singolo

Pubblicità

CheMusica

Esce "Tribale" , il nuovo singolo di, disponibile da oggi, 10 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Online anche il videoclip ufficiale. "Tribale" è l'estate targata, prodotta da Itaca e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv, in collaborazione con Anemone ......turno di trasferirsi a Milano con Rkomi che sul palco di Radio Zeta Future Hits Live 2022...Lauro scatenato! La terza cantante a salire sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2022 è... Elodie, il nuovo look scatena i fan | Reazioni inaspettate Esce «Tribale», il nuovo singolo di Elodie, disponibile da oggi, 10 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Online anche il videoclip ufficiale. "Tribale" è l’estate targata Elodie, prodo ...Esce "Tribale", il nuovo singolo di Elodie. Online anche il videoclip ufficiale della cantante che si scatena in un ballo sexy ...