Elodie madrina Roma Pride, 'manifesteremo festeggiando' (Di venerdì 10 giugno 2022) Non vorrei aprire il 'discorso Salvini', ma quando leggo e sento certe cose, non posso non reagire. Non vorrei proprio sentirle, perché sono al di là della base della correttezza di un essere umano". ... Leggi su ansa (Di venerdì 10 giugno 2022) Non vorrei aprire il 'discorso Salvini', ma quando leggo e sento certe cose, non posso non reagire. Non vorrei proprio sentirle, perché sono al di là della base della correttezza di un essere umano". ...

Pubblicità

Very86 : RT @DrApocalypse: Non solo corpo, volto e talento. Ma anche una testa, pensieri esposti, una voce che non ha paura di farsi sentire. Mai. #… - acciooguitar : è omofobia che non possa vedere di persona Elodie madrina del Roma pride - direpuntoit : 'Si festeggia per quello che si è ottenuto e si manifesta per quello che si deve ancora ottenere'. La madrina del… - Radio1Rai : Il #RomaPride torna sabato dopo due anni di assenza. Titolo dell'edizione 2022 è 'Torniamo a fare rumore'. Madrina… - MauroOrrico : RT @NuovoFaceMag: Sabato arriva il #RomaPride ?????? Attes? migliaia di partecipanti. La madrina sarà @Elodiedipa: «Icona trasversale, il su… -

Elodie madrina Roma Pride, 'manifesteremo festeggiando' Lo ha detto la cantante Elodie, eletta madrina del Roma Pride 2022, durante la conferenza stampa di presentazione del corteo di domani, questa mattina all'hotel W di Roma. "Ciò che mi rende più ... Roma Pride, Elodie: "Orgogliosa di stare dalla parte giusta' Lo ha detto la cantante romana Elodie , eletta madrina del Roma Pride 2022 , alla conferenza stampa di presentazione del corteo di domani, questa mattina all'hotel W di Roma. "Ciò che mi rende più ... Agenzia ANSA Elodie madrina Roma Pride, "manifesteremo festeggiando" "Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l'essere umano, dovrebbe essere ... Elodie, emozionata per Pride, manifesteremo festeggiando "Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l'essere umano, dovrebbe essere ... Lo ha detto la cantante, elettadel Roma Pride 2022, durante la conferenza stampa di presentazione del corteo di domani, questa mattina all'hotel W di Roma. "Ciò che mi rende più ...Lo ha detto la cantante romana, elettadel Roma Pride 2022 , alla conferenza stampa di presentazione del corteo di domani, questa mattina all'hotel W di Roma. "Ciò che mi rende più ... Elodie madrina Roma Pride, "manifesteremo festeggiando" - Cronaca "Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l'essere umano, dovrebbe essere ..."Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l'essere umano, dovrebbe essere ...