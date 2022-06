Elodie | esce il nuovo singolo ‘Tribale’

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildiè disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, online anche il videoclip ufficiale.è l’estate, targata, prodotta da Itaca e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film. Ilbrano segue i successi di ‘Bagno a mezzanotte’,certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane diventando il sestoconsecutivo dell’artista a raggiungere il #1 posto in radio, e ‘Vertigine’, disco di platino, che ha ottenuto 30 milioni di ...

'Tribale', il nuovo singolo di Elodie, disponibile da oggi, 10 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Online anche il videoclip ufficiale. 'Tribale' è l'estate targata Elodie, prodotta da Itaca e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film.