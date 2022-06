Elicottero disperso tra Emilia Romagna e Toscana | riprese le ricerche

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Sonoquesta mattina, intorno alle 6.30, ledell’scomparso ieri tra l’e la. Si tratta di uncivile con a bordo sette persone, si legge in una nota del Soccorso Alpino, decollato dalla provincia di Lucca e diretto nel trevigiano. Subito dopo l’allarme, scattato nel pomeriggio di ieri, diverse squadre territoriali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sono dirette verso il campo base organizzato a Pievepelago (Modena). Le, che già nella giornata di ieri hanno potuto contare su sorvoli ricognitivi di elicotteri dell’Aeronautica Militare, Elisoccorso 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, hanno dato esito negativo. I militari dell’Aeronautica, in ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Pievepelago (MO) #9giugno, #vigilidelfuoco impegnati con due elicotteri e personale a terra dal primo pomeriggio pe… - Adnkronos : Elicottero disperso, ricerche tra Emilia e Toscana. #ultimora - tusciaweb : Elicottero disperso nell’Appennino tosco emiliano, riprese questa mattina all’alba le ricerche Pievepelago - Sono… - Piergiulio58 : Elicottero disperso con 7 persone a bordo, era diretto a Treviso. Le ricerche ripartite all'alba. - luca_anastasi : RT @ItalianAirForce: Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: continuano le ricerche anche da parte di un elicottero HH-139 B de… -

Sette persone a bordo dell', decollato dalla provincia di Lucca e diretto nel trevigiano Sono riprese questa mattina, intorno alle 6.30, le ricerche dell'ieri tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Si tratta di uncivile con a bordo sette persone, si legge in una nota del Soccorso Alpino, decollato dalla provincia di Lucca e ...Dopo una notte di lavoro, hanno dato finora esito negativo le operazioni di ricerca dell'sull'Appennino tosco - emiliano: prosegue l'intervento dei vigili del fuoco nell'ambito del dispositivo di soccorso in azione da ieri. A terra stanno ancora operando squadre dei ...Sono riprese all'alba le ricerche dell'elicottero disperso da ieri sull'Appennino tra Emilia Romagna e Toscana. Il velivolo aveva a bordo 7 persone: il pilota italiano, quattro cittadini turchi e due ...Sono riprese questa mattina, intorno alle 6.30, le ricerche dell’elicottero disperso ieri tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Si tratta di un elicottero civile con a bordo sette persone, si legge in ...