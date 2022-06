Elezioni, domenica si vota in mille comuni: Meloni cerca il sorpasso alla Lega, Letta testa l'alleanza col M5S (Di venerdì 10 giugno 2022) Quasi mille comuni e 9 milioni di elettori chiamati al voto domenica 12 giugno. Si vota in una sola giornata, dalle 7 alle 23, per la scelta del sindaco e dei consigli comunali. Al voto per precisione ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Quasie 9 milioni di elettori chiamati al voto12 giugno. Siin una sola giornata, dalle 7 alle 23, per la scelta del sindaco e dei consigli comunali. Al voto per precisione ...

Pubblicità

Tg3web : È stato arrestato a Palermo Pietro Polizzi, candidato per Forza Italia alle elezioni comunali di domenica prossima.… - Mov5Stelle : ? VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ? Possiamo riscrivere insieme il futuro dell’Italia. Alle elezioni amministrative di d… - marattin : E questa sera a Ciampino, a sostenere un progetto politico autenticamente riformista per le elezioni amministrative… - midamaddy : Qualcuno per favore, può postarmi le foto di quello che dicevano sui novax per favore? Specialmente i politici. Mi… - tatancawar : RT @Mov5Stelle: ? VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ? Possiamo riscrivere insieme il futuro dell’Italia. Alle elezioni amministrative di domenica… -