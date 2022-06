Elezioni comunali | per la commissione Antimafia sono 18 i candidati “impresentabili”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nel giorno in cui a Palermo arrestano il secondo candidato in tre giorni con l’accusa di aver chiesto i voti a Cosa nostra, ladiffone i nomi deicosiddetti ““.18 i nomi tra ialle amministrative di domenica che seondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino vanno considerati “”. Lache ha sede a Palazzo San Macuto era partita da una platea di 19mila. Il numero degliè stato reso noto dal presidente dellaNicola Morra, “con la doverosa premessa chearrivate delle note di rettifica anche nel pomeriggio e che provvederemo a ...

... il 28 maggio scorso Lombardo sarebbe andato a trovare Vella nel suo negozio di ortofrutta e avrebbe chiesto i suoi voti per ledi domenica prossima. La polizia ha immediatamente ...la Lega ai comizi politici per leha distribuito forme di Grana Padano con l'adesivo del partito appiccicato sull'etichetta, come una cronaca da Achille Lauro che regalava ai potenziali elettori una scarpa con la ... Elezioni comunali 2022, le curiosità su liste e candidati. FOTO Roma, 10 giu. (askanews) - "Sono 18 i candidati impresentabili". Lo ha detto il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, al termine dell'esame delle liste di candidati alle elezioni comun ...Il marito contro la moglie, l’ex prete, il candidato che si loda per aver inventato una focaccia e quello che minaccia di tagliare le dita a chi non voterà per lui. Sono solo alcuni ...