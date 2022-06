Elezioni, Brunetta vuole il rinvio e replica a Meloni: è doveroso, altro che intollerabile… (Di venerdì 10 giugno 2022) Renato Brunetta fa parte di coloro che tifano per andare a votare il più tardi possibile. Lo dice lui stesso, a Padova, a margine di un incontro politico. “Io sono propenso che si vada il più tardi possibile, per una semplice ragione: ci consentirebbe di ottenere anche l’ultima tranche delle risorse europee a giugno 2023, dopo quella di fine mese e quella di fine anno. Se si va alle Elezioni a maggio del 2023, è molto probabile che il Governo Draghi riesca a realizzare tutti gli obiettivi. La nostra Costituzione, la nostra legge, lo consente e, quindi, che si arrivi tranquillamente a votare a maggio 2023. Sono 10-12 mesi, e questo consentirà al Governo Draghi di esplicare tutta la sua potenza ed efficienza di programmazione e di realizzazione delle riforme in piena tranquillità”. A Giorgia Meloni, che si era detta contraria a una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Renatofa parte di coloro che tifano per andare a votare il più tardi possibile. Lo dice lui stesso, a Padova, a margine di un incontro politico. “Io sono propenso che si vada il più tardi possibile, per una semplice ragione: ci consentirebbe di ottenere anche l’ultima tranche delle risorse europee a giugno 2023, dopo quella di fine mese e quella di fine anno. Se si va allea maggio del 2023, è molto probabile che il Governo Draghi riesca a realizzare tutti gli obiettivi. La nostra Costituzione, la nostra legge, lo consente e, quindi, che si arrivi tranquillamente a votare a maggio 2023. Sono 10-12 mesi, e questo consentirà al Governo Draghi di esplicare tutta la sua potenza ed efficienza di programmazione e di realizzazione delle riforme in piena tranquillità”. A Giorgia, che si era detta contraria a una ...

