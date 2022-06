Elezioni amministrative | 18 ‘impresentabili’ | ecco chi sono

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –18 i candidati cosiddetti, secondo il vaglio della Commissione parlamentare Antimafia, alle prossime2022. Lo ha riferito il presidente della stessa Commissione, Nicola Morra rendendo noto l’elenco dei nomi. Quattro solo a Palermo i nominativi finiti nel mirino. Molti “candidati nei consigli comunali di capoluoghi di provincia e regione”, ha spiegato il presidente della Commissione antimafia che ha monitorato 19.782 candidature, “il massimo per le poche risorse di cui dispone la Commissione Antimafia”, ha detto Morra spiegando che i tempi per esaminare istati stretti visto che i “partiti continuano a presentare le liste l’ultimo giorno utile”. 1. Per quanto riguarda ledel Consiglio ...