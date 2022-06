Elezioni a Genova | sedi di seggio trasferite e accesso libero agli uffici elettorali | ecco tutte le misure Decade l’obbligo di mascherina

Pubblicità

lecodisavona : Elezioni Comunali Genova 2022, Giuseppe Conte a sostegno di Ariel Dello Strologo - genesdegenes : #Genova ?? 'Elezioni: Trasferite alcune sedi di seggio' ~ via - RegLiguria : ???Domenica 12 giugno i cittadini liguri saranno chiamati a votare per le elezioni amministrative in 20 comuni della… - BergamoAcli : RT @BenecomuneNet: Gaiani: 'Anche questa volta saranno diversi i candidati Sindaci e consiglieri comunali provenienti dalle fila delle Acli… - BenecomuneNet : Gaiani: 'Anche questa volta saranno diversi i candidati Sindaci e consiglieri comunali provenienti dalle fila delle… -

...LeComunali 2022 si svolgeranno in occasione dell'Election Day di domenica 12 giugno in quasi mille Comuni italiani, di cui 26 sono capoluoghi di provincia e 4 di Regione, ovvero, ...... nell'unico Election Day che comprende anche leAmministrative in 970 Comuni (tra cui 21 capoluoghi di provincia e 4 capoluoghi di Regione, ovvero, Palermo, Catanzaro, L'Aquila ), ...La tregua tra alleati che non si amano è un classico della vigilia del voto. Ma tra Salvini e Meloni, che a Verona hanno assicurato di «non finire come Giulietta e Romeo», ...Terminata la campagna elettorale, domani seggi aperti per i referendum (dalle 7 alle 23) e per le amministrative (anche lunedì) ...